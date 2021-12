Comissão Senado do Futuro discute empreendedorismo digital nesta sexta-feira

O debate foi iniciativa do presidente do colegiado, senador Izalci Lucas - Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão Senado do Futuro (CSF) vai debater nesta sexta-feira (10), às 10h, o empreendedorismo digital e oportunidades oferecidas para os jovens em tempos de transformação econômica no país. A iniciativa de debate é do presidente do colegiado, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

O empreendedorismo digital é uma forma de negócio que utiliza a internet para comercializar serviços ou produtos, sem a necessidade de espaços físicos.

Uma das vantagens desse tipo de empreendimento é que não é necessário investir muito dinheiro para começar um negócio.

Em seu requerimento (REQ 18/2021), Izalci Lucas considera relevante gerar oportunidades na área do empreendedorismo digital para jovens, já que há uma familiaridade dos jovens com a tecnologia. No entanto, ele frisou que ainda há barreiras que dificultam novas oportunidades nesta área.

“As desigualdades sociais continuam a funcionar como barreiras a este universo de novas oportunidades, e cabe ao poder público atuar em frentes de formação educacional, incluindo a preparação para o trabalho, de fomento às atividades produtivas de base tecnológica dedicadas ao mercado e ao setor público, enfim, de estímulo ao empreendedorismo digital”, destacou o parlamentar.

Foram convidados para participar da audiência pública Leandro Conti, diretor de Marketing da Hotmart e representante da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, e Pedro Vogadom vice-presidente da Zapay Serviços de Pagamentos S.A.

