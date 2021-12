Congresso recebe luz laranja para destacar campanha contra câncer de pele

Para destacar a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, as cúpulas e as torres do Congresso Nacional estarão iluminados de laranja de segunda-feira (6) a quarta-feira (8). A campanha — também conhecida como Dezembro Laranja — é promovida desde 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Foi essa entidade que solicitou, junto com o deputado federal Júnior Mano (PL-CE), a iluminação especial do Congresso.

De acordo com a SBD, o câncer da pele é o tipo de neoplasia mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos por ano. Quando descoberto nos estágios iniciais, tem mais de 90% de chances de cura. Por isso, a SBD alerta a população para que fique atenta aos possíveis sinais e sintomas e, se for o caso, busque ajuda junto a um médico dermatologista.

Alguns dos principais sintomas, conforme o Ministério da Saúde, são: manchas que coçam (e que descamam ou sangram); sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor; e feridas que não cicatrizam em quatro semanas. A recomendação do ministério para a prevenção da doença "é evitar a exposição ao sol, principalmente nos horários em que os raios solares são mais intensos (entre 10h e 16h), bem como utilizar óculos de sol com proteção UV, roupas que protegem o corpo, chapéus de abas largas, sombrinhas e guarda-sol".