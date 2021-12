Comissão debate direitos humanos das famílias atingidas pela Covid-19

O requerimento é do senador Humberto Costa (PT-PE) - Geraldo Magela/Agência Senado

Por requerimento do senador Humberto Costa (PT-PE), a Comissão de Direitos Humanos (CDH) no Senado realiza, nesta quinta-feira (9), audiência pública interativa com o tema "A pandemia sob a ótica da defesa dos direitos humanos".

A reunião semipresencial começa às 9h, com a parte deliberativa, seguida da audiência. É possível enviar perguntas e comentários pelo e-Cidadania.

— Cabe a este colegiado discutir os impactos do novo coronavírus na vida das famílias brasileiras que perderam seus entes queridos, na vida dos milhares de brasileiros que vivem em condições subumanas e que não tiveram condições mínimas para lutar contra este vírus nefasto, na vida das comunidades tradicionais e originárias que não tiveram a devida assistência do governo federal — justificou Humberto, no requerimento da audiência.

Os convidados são:

Arthur Pinto Filho, promotor de Justiça de Direitos Humanos (saúde pública) do Estado de São Paulo, um dos responsáveis para acompanhar as irregularidades identificadas na empresa Prevent Senior pela CPI da Pandemia;

Lincoln Costa Valença, doutorando do Programa Educacional Vigilância em Saúde nas Fronteiras (VigiFronteiras-Brasil) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Maria Helena Machado, pesquisadora titular do Departamento de Administração em Planejamento e Saúde da Fiocruz e coordenadora da pesquisa "Condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da covid-19 no Brasil";

Vinícius Ximenes Muricy da Rocha, membro da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares;

Renato Simões, membro da Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid19 - Vida e Justiça .