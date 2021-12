CMO recebe relatórios setoriais do Orçamento até quinta-feira; votação no Plenário será dia 17

O segundo-vice-presidente da CMO, Izalci Lucas, conversa com a presidente do colegiado, Rose de Freitas - Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) recebe até esta quinta-feira (9) os relatórios setoriais do projeto de lei orçamentária para 2022 (PLN 19/2021). Os documentos detalham a previsão de despesas da União e as emendas apresentadas pelos parlamentares em 16 áreas temáticas. Os relatórios são elaborados por senadores e deputados que auxiliam o trabalho do relator geral, deputado Hugo Leal (PSD-RJ).

Os senadores são responsáveis por seis relatórios setoriais. Simone Tebet (MDB-MS) responde pela área temática de Desenvolvimento Regional; Wellington Fagundes (PL-MT) fica com Educação; e Weverton (PDT-MA), com Turismo. Ângelo Coronel (PSD-BA) deve apresentar o relatório sobre Economia; Soraya Thronicke (PSL-MS), sobre Presidência e Relações Exteriores; e Jean Paul Prates (PT-RN), sobre Minas e Energia.

As outras dez áreas temáticas ficam a cargo de deputados. São elas: Infraestrutura; Saúde; Cidadania Cultura e Esporte; Agricultura; Defesa; Justiça e Segurança Pública; Ciência e Tecnologia e Comunicações; Meio Ambiente; Poderes; e Mulheres, Família e Direitos Humanos.

A votação dos relatórios setoriais está marcada para a próxima segunda-feira (13). O relatório final do Orçamento deve ser publicado no dia 16 de dezembro, e a votação na CMO e no Plenário do Congresso Nacional está prevista para o dia seguinte. O texto deve ser enviado ao Palácio do Planalto até o dia 22.