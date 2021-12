Iluminação roxa do Congresso Nacional pelo fim da violência contra as mulheres com deficiência

O Palácio do Congresso Nacional foi iluminado de roxo nesta sexta-feira (3) e fica assim até o domingo (5), em apoio à campanha Proteção das Mulheres com Deficiência contra a Violência, promovida pela Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. A iniciativa da iluminação é da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) e do senador Romário (PL-RJ).

O período da campanha foi definido levando em conta o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e o dia 5 de dezembro, Dia Nacional da Acessibilidade. Além disso, o dia 25 de novembro foi o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, data em que se iniciou mundialmente a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, promovida pela Onu Mulheres.

Segundo dados do Atlas da Violência de 2021, publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a violência doméstica é a principal situação contra pessoas com deficiência, sendo as mulheres as mais atingidas, com mais de 58% das notificações.

A cor roxa simboliza as mulheres, explica a senadora Mara, e representa o movimento internacional WeThe15, a favor das pessoas com deficiência. O número faz referência a 15% das pessoas do mundo que apresentam deficiência, algo em torno de 1,2 bilhão de pessoas.