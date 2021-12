CDH debaterá violência contra a mulher com deficiência

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) se reunirá, nesta terça-feira (7), em audiência pública interativa, para debater o tema: "Todas juntas – Enfrentando a violência contra a mulher com deficiência". A reunião está prevista para começar às 10h e será realizada remotamente.

O debate fará parte das atividades da campanha 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, uma campanha internacional promovida desde 1991 e realizada no Brasil desde 2003. A reunião será organizada pelas Procuradorias da Mulher no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

O requerimento para a audiência é de autoria da Senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) e da Senadora Leila Barros (Cidadania-DF), Procuradora da Mulher no Senado. Na justificativa do texto, as senadoras defenderam que a violência contra a mulher com deficiência, apresenta enormes desafios e vertentes, e que existe uma grande subnotificação dos casos pela dificuldade de acesso físico, comunicacional e atitudinal aos órgãos competentes.

“A falta de informações adequadas dificulta a percepção da vulnerabilidade dessas vítimas, já que muitas vezes a violência é praticada por familiares que atuam como cuidadores, tornando essa mulher refém de seu agressor, e, muitas vezes, a mulher com deficiência é considerada testemunha não confiável, devido ao preconceito que esse grupo sofre”, diz o requerimento.

Este ano, pela primeira vez, o Atlas da Violência, publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBS), apresentou dados sobre a violência contra pessoas com deficiência. De acordo com o estudo, a violência doméstica é a principal situação, atingindo especialmente as mulheres.

Por Ana Paula Marques com supervisão de Patrícia Oliveira.