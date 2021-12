Debate sobre 5G terá participação de ministro das Comunicações

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou presença na audiência, que será promovida pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A implementação da quinta geração de redes móveis (5G) no Brasil será tema da audiência pública a ser promovida nesta quarta-feira (8), a partir das 11h, pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, já confirmou presença no debate.

O objetivo é esclarecer como está o andamento do processo de licitação de radiofrequências, que já foi iniciado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Também deverão ser abordadas questões relativas à segurança cibernética.

O requerimento para a realização da audiência foi apresentado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN). Ele é o relator da CCT para avaliação de políticas públicas. O encontro desta quinta-feira faz parte do ciclo de debates que visa subsidiar essa avaliação.

Jean Paul Prates cita no requerimento a estimativa de que 65 países (e um total de 1,66 mil cidades) já utilizam a internet móvel de quinta geração. Mas, observa ele, "o Brasil ainda não está na lista e as previsões vão sendo sucessivamente postergadas".

O senador afirma que o leilão para a implementação dessa tecnologia no Brasil representa "o maior leilão de radiofrequências já realizado no país e o maior para a tecnologia de quinta geração no mundo todo".



Ele também destaca que "há uma disputa mundial pelo comércio da tecnologia 5G, já que os bloqueios feitos pelos EUA e por outros países europeus às empresas chinesas têm provocado uma verdadeira corrida para a substituição de tecnologias nessas nações”.

Inicialmente, essa audiência estava marcada para a última quarta-feira (1º), mas acabou sendo adiada para o dia 8.

O presidente da CCT é o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).