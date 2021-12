CDH faz audiência pública sobre boas práticas no combate à violência contra a mulher

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) promove na segunda-feira (6) uma audiência pública sobre boas práticas no combate à violência contra a mulher. O debate, marcado para as 10h, foi sugerido pela senadora Leila Barros (Cidadania-DF).

As boas práticas de enfrentamento ao problema são o tema deste ano da Campanha Mundial dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O início da campanha foi marcado por sessão solene do Congresso, em 25 de novembro.

Devem participar da audiência os seguintes convidados:

Luiza Trajano, presidente do grupo Mulheres do Brasil;

Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres;

Gabriela Moreira de Azevedo Soares, diretora-executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça;

Adriane Reis de Araújo, procuradora do Trabalho e coordenadora de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho;

Cristiane Britto, secretária de Políticas para Mulheres;

Otavio Luiz Rodrigues, presidente da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público;

Ilana Trombka, diretora-Geral do Senado;

deputada Tereza Nelma, procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados;

deputada Celina Leão, coordenadora da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados.