Soraya Thronicke registra voo entre São Paulo e Bonito e instalação de antenas de banda larga

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) destacou a importância dessas iniciativas para incentivar o turismo em Mato Grosso do Sul - Geraldo Magela/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (2), a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) registrou a realização do voo inaugural de conexão direta São Paulo-Bonito. Ela destacou que esse novo trecho é inédito na história do Mato Grosso do Sul.

— E a partir de hoje, teremos dois novos voos semanais da companhia aérea Gol, ligando os Aeroportos de Congonhas e de Bonito, sempre às quintas e aos domingos, afirmou.

A parlamentar também informou sobre a instalação, nesta semana, nos municípios sul-mato-grossenses de Bonito, Bodoquena e Jardim, das antenas do programa Wi-Fi Brasil. Trata-se de uma parceria com o Ministério das Comunicações.

— Quero agradecer o apoio do querido ministro Fábio Faria, em nome de toda a população do meu Estado. Essas antenas levam internet banda larga para quem mais precisa, em áreas onde não há nenhuma ou há pouca conexão de internet, disse.

Soraya destacou a importância tanto da conexão aérea direta com São Paulo, quanto da internet banda larga, para incentivar o turismo em Mato Grosso do Sul.