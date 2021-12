Senadores debatem realização do Carnaval em 2022 na próxima quinta-feira

Carnaval 22 – O Brasil está preparado? Esse é o tema da sessão temática remota a ser realizada no Plenário virtual do Senado, na próxima quinta-feira (9), com início às 10h.

O objetivo da sessão é discutir a viabilidade da realização do Carnaval de 2022 no Brasil, com ênfase nas medidas de controle planejadas e nas possíveis consequências da realização do evento, visto que as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife já anunciaram a disposição de retomar as comemorações no ano que vem.

A iniciativa é do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), em requerimento (RQS 2293/2021) subscrito pelos senadores Carlos Fávaro (PSD-MT), Paulo Paim (PT-RS), Paulo Rocha (PT-PA) e Esperidião Amin (PP-SC) e pelas senadoras Mailza Gomes (PP-AC), Zenaide Maia (Pros-RN) e Daniella Ribeiro (PP-PB).

“Diante da atual situação da pandemia, a pergunta central é: o Brasil está preparado para abertura das festas de carnaval? As cidades e estados brasileiros reúnem condições ótimas para realizar as festas de carnaval com segurança? Quais medidas estão sendo planejadas pelo nível central, estados e municípios nas políticas de controle sanitário, incluindo a saúde do viajante? O Carnaval é um evento de massa mundialmente famoso pelo desfile das escolas de samba e, também, pelos blocos que tomam as ruas nos dias de folia, atraindo turistas do mundo todo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou no último dia 04 de novembro que o ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e pode causar mais meio milhão de mortes no continente até fevereiro. Na atual conjuntura, alguns cientistas alertam que ainda é cedo para que o Brasil confirme êxito contra a covid-19. Além disso, mutações genéticas do vírus podem continuar provocando mudanças de cenários epidemiológicos mundo afora. O Brasil é um exemplo de que mudanças inesperadas podem acontecer, como no caso do surgimento da variante gama em meados de novembro de 2020, quando tudo parecia caminhar para o controle da pandemia. Em abril deste ano, a média de mortes no país chegou a ficar acima de 3 mil por dia”, avalia Nelsinho Trad na justificativa do requerimento.

Devem participar do debate o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP-SP e da Fundação Getúlio Vargas (SP), Gonzalo Vecina Neto, além de representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da FioCruz, do Consórcio Nordeste, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Secretaria Extraordinária de Combate ao Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, do Comitê Científico Assessoramento ao Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Os nomes dos convidados ainda estão pendentes de confirmação.