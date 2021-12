CRA fará debate sobre infraestrutura e desenvolvimento em Buritis (RO)

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) debaterá, na segunda-feira (6), na Câmara Municipal de Buritis (Rondônia), projetos de obras nas rodovias BR-421 e BR-364, planos de desenvolvimento regional e instrumentos de regularização fundiária. A audiência está agendada para 8h no horário local (9h no horário de Brasília).

Foram convidados Ronaldo Rodrigues de Oliveira, prefeito de Buritis; Natan Oliveira da Costa, gerente de agroecologia da Secretaria de Estado de Agricultura de Rondônia; João Pedro Ribeiro Sampaio de Arruda Câmara, diretor da Câmara de Conciliação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Mário Moacir de Almeida, superintendente do Incra em Rondônia; Adailton Cardoso Dias, coordenador de planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); Jácome da Silva Marinho, superintendente regional substituto do DNIT em Rondônia; Luciano Brandão, diretor-presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO); e Helton Vagno de Souza, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritis.

O debate atende a requerimento do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), presidente da Comissão. Em seu requerimento, o parlamentar chama atenção para as obras de conclusão da BR-421 e de duplicação da BR-364 como necessidades de infraestrutura para o crescimento da agricultura sustentável na região.