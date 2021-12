Portinho pede aprovação do passaporte nacional de imunização

Preocupado com e o avanço da covid-19 que se espalha pelo mundo com o surgimento de novas variantes, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) apelou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que, em conversas com presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, peça a deliberação do projeto (PL 1.674/2021), de sua autoria, já aprovado no Senado, que cria o passaporte nacional de imunização e segurança sanitária (PSS).

— Não vou deixar de insistir para a aprovação desse projeto, agora mais do que nunca vital. A Câmara dos Deputados precisa aprová-lo o quanto antes, haja vista o aumento dos casos, a nova cepa e, principalmente, a necessidade do controle das nossas fronteiras, para que possamos evitar o ingresso de pessoas contaminadas com o vírus em nosso país. Precisamos proteger a população e conseguiremos preservar e prevenir contra essa ou essas novas cepas, pois o Brasil é o país com o mais alto percentual de vacina, com 85% da população vacinada. Portanto, precisamos do certificado de vacinação e testagem. Este é o instrumento que já é aplicado no mundo inteiro.

Portinho afirmou que os países onde as populações ainda não se vacinaram adequadamente são os responsáveis pelo avanço e pelas mutações do vírus. Citou, como exemplo, países do continente africano, que ainda não vacinou boa parte de sua população, por escassez do imunizante, e a Europa, pela resistência à vacina.