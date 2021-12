Daniella Ribeiro elogia semana de esforço concentrado

Em pronunciamento nesta quinta-feira (2), a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) elogiou o trabalho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos demais senadores durante a semana de esforço concentrado. Segundo ela, a Casa entregou ao povo brasileiro um trabalho com compromisso, assertividade e celeridade.

Daniella também celebrou a aprovação de projeto, de sua autoria, que garante a mulheres, idosos e pessoas com deficiência o direito de desembarcar fora dos locais de parada do transporte coletivo no período noturno (PL 3.258/2019). A matéria foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura (CI), em forma de substitutivo, e segue para a Câmara dos Deputados.

Mulheres

A senadora destacou ainda que seu partido vai realizar três grandes eventos de filiação de mulheres em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras, municípios chaves da Paraíba.

— É preciso ter mais mulheres em espaço de poder, representando, dando voz e sendo voz — afirmou.