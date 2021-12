Nilda Gondim mostra indignação com morte de búfalos por fome e sede em fazenda paulista

Em pronunciamento nesta quinta-feira (2), a senadora Nilda Gondim (MDB-PB) manifestou seu horror e indignação diante das cenas de mais de uma centena de búfalos (na maioria, fêmeas e seus filhotes) morrendo de fome e sede numa grande fazenda no município de Brotas, no interior do estado de São Paulo. Para ela, esses fatos atingem profundamente aqueles que têm sentimento de compaixão, sensibilidade e solidariedade.

A parlamentar pediu às autoridades policiais e judiciárias competentes que investiguem com atenção esse caso. Ela criticou as alegações do proprietário da fazenda, que tentou justificar o abandono dos animais à própria sorte dizendo que se tratava de gado velho ou com algum problema de saúde. Antes que a situação fosse divulgada pela imprensa, outros búfalos tinham sido enterrados, após morrerem de inanição, ressaltou a senadora.

Nilda Gondim prestou homenagem às equipes médicas de veterinários e voluntários que trabalharam “com afinco e amor” para salvar esses animais.

— Vocês mostram que ainda podemos ter esperança na transformação do nosso país e em um futuro mais ameno, mais solidário e, acima de tudo, mais cristão —afirmou.