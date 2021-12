CDH cancela audiência pública sobre violência contra a mulher durante a pandemia

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) cancelou a audiência pública marcada para esta quinta-feira (2) para debater a violência contra a mulher durante a pandemia. Uma nova data será definida. A audiência foi sugerida pela senadora Leila Barros (Cidadania-DF).

Uma das convidadas era a atriz Luíza Brunet. Em 2016, ela fez uma denúncia de agressão contra o empresário Lírio Parisotto, condenado a um ano de prisão em regime aberto.

Também deveriam participar do debate representantes do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, do Instituto DataSenado, do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público do Distrito Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.