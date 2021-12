Comissão de Desenvolvimento Regional debate incentivo ao turismo religioso após a pandemia

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) promove na próxima segunda-feira (6) a audiência pública “Turismo Religioso: os caminhos da fé no pós-pandemia”. O evento faz parte de um ciclo de debates desenvolvido pelo colegiado, que tem como presidente o senador Fernando Collor (Pros-AL).

O debate está marcado para as 18h. Foram convidados representantes do Ministério do Turismo, da Basílica Nossa Senhora Aparecida, do Santuário da Beata Irmã Dulce e do Templo de Salomão. O evento conta ainda com a participação do mestre em Turismo Religioso Carlos Augusto Silveira Alves, além do prefeito de Paulo Jacinto (AL), Francisco Manuel Ferreira Fontan. A cidade recebe anualmente fiéis para a Festa de São Francisco e Frei Damião, celebrada durante o Carnaval.