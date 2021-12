Aprovado no Senado, Mendonça fala de transformação do país

O nome de André Mendonça foi aprovado no Plenário do Senado, no início da noite desta quarta-feira (1º), para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele vai ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello.

Em rápida entrevista coletiva, logo após o resultado da votação, Mendonça afirmou que os evangélicos não são melhores nem piores que ninguém, mas apenas querem seguir ajudando o país, trabalhando para que o Brasil seja uma grande nação. Ele, que é pastor presbiteriano, também disse que os evangélicos querem fazer da Justiça brasileira uma referência e dar mais esperança ao povo brasileiro.

— A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós — afirmou.

Mendonça também disse saber que haverá decisões em que será criticado. Ele admitiu que, muitas vezes, as críticas poderão ser merecidas, mas apontou que vai tentar fazer do Brasil um país mais justo. Emocionado, o futuro ministro agradeceu a Deus, falou de amor e elogiou sua família. Ele ainda afirmou que a transformação do país começa quando as famílias são transformadas.

— Que Deus nos ajude a fazer do Brasil uma grande nação — concluiu.