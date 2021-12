Girão parabeniza André Mendonça após aprovação para o STF

Em pronunciamento nesta quarta-feira (1º), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) parabenizou André Mendonça pela aprovação de sua indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar destacou que a demora da sabatina do indicado acabou ajudando no esforço para que mais senadores aderissem à sua aprovação.

— Parabéns ao ministro André Mendonça. Esta Casa deu um presente para o Brasil, uma esperança ao Supremo Tribunal Federal. E parabéns a todos os brasileiros que se mobilizaram de forma fantástica, com respeito, de forma pacífica. Mas a vitória é de todos nós; é do Brasil.

Força Nacional

Girão também registrou a visita que fez à sede da Força Nacional de Segurança Pública, que foi criada em 2004, "inspirada no modelo desenvolvido pela ONU [Organização das Nações Unidas] nas missões de paz realizadas em intervenções críticas em países com graves conflitos armados".

O senador defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 19/2019, que tem o objetivo de incluir a Força Nacional de Segurança Pública entre os órgãos de segurança pública. Girão disse que há um aumento do número de facções criminosas nas comunidades, e que o trabalho da Força Nacional é essencial para combater a criminalidade e a insegurança no país.

— Todo o seu contingente recebe treinamento físico e intelectual, visando à preparação para intervir, atendendo solicitação expressa vinda de governador do estado. Tal intervenção se justifica em situações críticas para a garantia da ordem pública, da segurança das pessoas e também do patrimônio — afirmou ele.