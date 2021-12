Heinze anuncia construção de porto marítimo no Rio Grande do Sul

Em pronunciamento nesta quarta-feira (1), o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) anunciou o lançamento do projeto de construção de um segundo porto marítimo no Rio Grande do Sul. O porto ficará localizado no município de Arroio do Sal, no litoral norte do estado.

O parlamentar, que tem defendido a iniciativa, informou que discutiu o assunto em reunião com diretores da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e empresários, além de representantes de entidades das áreas de agricultura e comércio.

Heinze disse que o "pai" do projeto é Fernando Carrion, que foi prefeito de Passo Fundo e deputado federal. Segundo o senador, tanto o imperador Dom Pedro II como os presidentes Deodoro da Fonseca e Getúlio Vargas cogitaram a construção de um segundo porto marítimo no Rio Grande do Sul.

— E agora, para felicidade nossa, conseguiremos lançar, oficialmente, um porto totalmente privado na costa do Rio Grande do Sul — ressaltou.

O senador afirmou que a iniciativa tem avançado no que se refere a obtenção de licenças e autorizações de diversos órgãos, e terá um investimento, totalmente privado, de aproximadamente R$ 6 bilhões. Ele destacou que as novas instalações portuárias contribuirão para o transporte de grãos, carnes, madeira e combustíveis.