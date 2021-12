Wellington registra lançamento de livro sobre pessoas com visão monocular

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (1), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) registrou o lançamento, no Salão Negro do Congresso Nacional, do livro “Se enxerga! Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas”. Trata-se de uma obra de autoria de Amália Barros, uma pessoa com visão monocular.

O parlamentar disse que o livro mostra a história de Amália e de sua jornada em prol da conquista de direitos para os monoculares. Assim, ressaltou, a obra fala de como ela trabalhou arduamente para superar tantas barreiras e revezes que encontrou no caminho.

Wellington destacou a entrada em vigor, no final de março, da Lei 14.126 de 2021, que dá a quem enxerga com apenas um olho o direito a benefícios previdenciários, como aposentadorias por invalidez e isenção tributária na compra de automóveis.

O representante de Mato Grosso lembrou ter sido coautor da proposta, de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e que teve como relator o senador Flávio Arns (Podemos-PR).

— Conseguimos então ter aprovação por unanimidade do Senado da República e depois o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmou.