Portinho destaca filiação de Flávio Bolsonaro ao Partido Liberal

Em pronunciamento nesta quarta-feira (1º), o senador Carlos Portinho (PL-RJ) destacou a filiação do senador Flávio Bolsonaro, no dia anterior, ao Partido Liberal (PL). Portinho ressaltou que, a partir de agora, os três representantes do estado do Rio de Janeiro no Senado — ele próprio, Flávio Bolsonaro e Romário — são integrantes do mesmo mesmo partido, além do governador desse estado, Cláudio Castro, e do presidente da República, Jair Bolsonaro.

O senador agradeceu a Flávio Bolsonaro pela sua eleição em 2018, como suplente de Arolde de Oliveira. Portinho assumiu após a morte de Arolde, em outubro do ano passado, em decorrência da covid-19.

— Quero, também, agradecer pelo ingresso de diversos filiados, que embarcaram ontem [terça-feira] no PL, no estado do Rio de Janeiro, em especial ao deputado Dr. Serginho, e a tantos outros que estão tornando o PL um partido ainda mais forte.