Susan Kleebank vai chefiar embaixada brasileira na Hungria

Com 49 votos a favor, 6 contrários e 2 abstenções, o Plenário do Senado aprovou a indicação da diplomata Susan Kleebank para chefiar a embaixada brasileira na Hungria. A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) foi a relatora da mensagem presidencial (MSF 60/2021).

Susan Kleebank está no Itamaraty desde 1981. Entre outros cargos, foi embaixadora na Eslováquia de 2012 a 2017 e, desde então, exerce a função de cônsul-geral em Genebra, na Suíça.

Em sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), a diplomata destacou a recente venda de duas aeronaves KC-390, pela Embraer, para o governo húngaro. O valor do contrato foi de U$ 300 milhões. A parceria fez com que a Embraer abrisse em agosto um escritório em Budapeste, capital do país.



Para Susan, a entrada da Embraer abre espaço para que o Brasil reverta seu déficit crônico nas relações comerciais com a Hungria, uma vez que o Brasil importa produtos de maior valor agregado, enquanto exporta produtos primários. A despeito de buscar aumentar as exportações de produtos industriais, Kleebank também disse ver espaço para incrementar as exportações do agronegócio.