Congresso é iluminado de vermelho em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS

O Palácio do Congresso Nacional recebe iluminação vermelha, desta quarta-feira (1º) até 31 de dezembro, em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado em todo o planeta em 1º de dezembro. A data foi criada por decisão da Assembleia Mundial de Saúde (AMS), em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iluminação foi solicitada pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e pelo Ministério da Saúde, cujos dados indicam que 694 mil pessoas estão em tratamento da doença no Brasil e, só em 2021, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia antirretroviral. Com isso, o tratamento alcança 81% das pessoas diagnosticadas com HIV em todo o país. Desse total de infectados, segundo o ministério, 95% já não transmitem o HIV por via sexual por terem atingido carga viral suprimida, graças ao tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa marca ultrapassa a meta das Nações Unidas, que é de 90%.