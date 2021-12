Breno de Souza Brasil Dias da Costa é aprovado para embaixada na Nicarágua

Para o indicado, o desafio de incrementar o comércio passa antes pela situação política no país, que figura como segundo país mais pobre das Américas - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, com 47 votos a favor, 6 contrários e mais 3 abstenções, a indicação do diplomata Breno de Souza Brasil Dias da Costa para chefiar a embaixada brasileira na Nicarágua (MSF 44/2021). A relatora da mensagem presidencial foi a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS).

Durante sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), no final de outubro, o indicado disse que ingressou na carreira diplomática em 1987, tendo trabalhado nas embaixadas do Brasil na Bolívia, nos Estados Unidos e no Paraguai. Seu último posto foi como embaixador em Honduras.

A Nicarágua figura como o segundo país mais pobre das Américas, atrás apenas do Haiti. O desemprego e o subemprego são problemas crônicos enfrentados pelo país. A conjuntura de crise política incorreu também em severa crise econômica.

Em 2020, o fluxo de comércio entre Brasil e Nicarágua totalizou US$ 64 milhões (decréscimo de 13% em relação a 2019).

Para Breno da Costa, o desafio de incrementar o comércio passa antes pela situação política no país. Segundo o indicado, o acesso a informações no país é limitado e os dados estatísticos oficiais do país não são confiáveis.

— É importante que o Brasil esteja lá para atuar na defesa e na garantia das liberdades democráticas e dos direitos humanos — disse o indicado, na sabatina.