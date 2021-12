Aprovada indicação de Maria Luísa Escorel de Moraes para embaixada brasileira na Suécia

Por 60 votos favoráveis, seis votos contrários e três abstenções, o Senado aprovou. nesta quarta-feira (1º), a indicação de Maria Luísa Escorel de Moraes para o cargo de embaixadora do Brasil no reino da Suécia e, cumulativamente, na Letônia. A aprovação da indicação (MSF 62/2021) será comunicada à Presidência da República.

Em sua carreira, Maria Luísa Escorel de Moraes desempenhou diversas e importantes funções, entre as quais a de vice-cônsul e cônsul-adjunta no consulado-geral em Vancouver (1991-1994); chefe substituta da Divisão da Europa II (1997- 1999); primeira-secretária na missão junto às Nações Unidas, Nova York (2000-2004); primeira-secretária e conselheira na embaixada em Santiago (2004-2007); conselheira, ministra-conselheira, comissionada, e encarregada de Negócios na embaixada em Wellington (2007-2009); ministra-conselheira na delegação permanente em Genebra (2009-2015); chefe da Divisão de Paz e Segurança Internacional (2015-2016); diretora do Departamento de Organismos Internacionais (2016-2018); e na delegação permanente junto às Nações Unidas e organismos especializados em Genebra, de 2018 até o presente.

A indicação de Maria Luísa Escorel de Moraes já havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) na última quinta (25), sob a relatoria da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).