Plenário aprova Haroldo Ribeiro como embaixador do Brasil na Polônia

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (1), com 41 votos a favor, cinco contra e três abstenções, a indicação de Haroldo de Macedo Ribeiro para a embaixada do Brasil na Polônia.

O indicado ingressou na carreira diplomática em 1991. Entre os diversos cargos ocupados, estão o de chefe de gabinete do secretário-geral das Relações Exteriores e de secretário da Delegação Permanente junto à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) e ao Mercosul. Desde 2019, ele é embaixador na Bélgica e em Luxemburgo.

O diplomata foi sabatinado, na última terça-feira (30), pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). Na ocasião, ele destacou que apesar da ótima relação entre os dois países, é preciso corrigir a assimetria entre o pilar econômico e o pilar político.

Por Ana Paula Marques com supervisão de Patrícia Oliveira