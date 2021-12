Aprovada indicação de Luís Fernando de Carvalho para a embaixada no Haiti

O Senado aprovou nesta quarta-feira (1º) a indicação do diplomata Luís Fernando de Carvalho para a embaixada do Brasil no Haiti. A aprovação da indicação (MSF 45/2021), por 55 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 abstenções, será comunicada à Presidência da República.

O embaixador ingressou na carreira diplomática em 1997. Trabalhou na embaixada em Madri e foi ministro-conselheiro do Consulado-Geral do Brasil em San Francisco, entre outros postos.

País mais pobre das Américas, o Haiti vem sofrendo uma piora de sua situação política e econômica desde 2018, segundo o Ministério de Relações Exteriores, que culminou com o assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho deste ano.

A indicação de Luís Fernando de Carvalho foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em outubro, sob a relatoria do senador Telmário Mota (Pros-RR).

Na ocasião, o diplomata informou que, para incrementar as relações comerciais, seu plano de trabalho na embaixada em Porto Príncipe inclui o aumento da cooperação técnica e a abertura de espaço para produtos como o arroz, quase que integralmente importado dos Estados Unidos.