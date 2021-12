Audiência com ministro das Comunicações sobre redes 5G é adiada para próxima semana

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) adiou para a próxima quarta-feira (8) a audiência pública com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. O debate sobre a implantação das redes 5G no Brasil estava marcado para a manhã desta quarta-feira (1º).

A nova data foi confirmada pela assessoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN), um dos autores do requerimento para a audiência pública. Quem também sugeriu o debate foi o presidente da CCT, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

Os parlamentares querem esclarecer a situação atual do processo de licitação de radiofrequências iniciado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as expectativas para implementação da tecnologia no país. As redes moveis de quinta geração são a política pública selecionada para avaliação da comissão ao longo do ano.