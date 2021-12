Lagoa Vermelha (RS) recebe o título de Capital Nacional do Churrasco

A Festa Nacional do Churrasco ocorre há mais de 20 anos no município - Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.256, de 2021, que confere ao município gaúcho de Lagoa Vermelha o título de Capital Nacional do Churrasco. A norma, que tem origem no PLS 193/2018, apresentado pela então senadora Ana Amélia (RS), está publicada na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial da União.

Lagoense, Ana Amélia destaca que “a arte do churrasco em Lagoa Vermelha (RS) é tradição que remonta à fundação do município, que, por sua estreita ligação com a pecuária e posição geográfica favorecida, postou-se, desde muito cedo, como rota privilegiada para a condução de rebanho bovino para o estado de São Paulo”.

O churrasco de Lagoa Vermelha atrai turistas curiosos pelo segredo por trás da técnica de preparo, que envolve espeto de madeira e braseiro. Antes da pandemia, a cidade recebia mais de 100 mil pessoas na Festa Nacional do Churrasco, que ocorre há mais de 20 anos no município.