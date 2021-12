Urupema, em Santa Catarina, torna-se Capital Nacional do Frio

Título concedido à cidade mais fria do país teve origem em projeto do Senado - Marleno Muniz Farias/Divulgação Urupema

A partir desta quarta-feira (1º), a cidade de Urupema, no estado de Santa Catarina, passa a ser a Capital Nacional do Fio. É o que determina a Lei 14.255, publicada no Diário Oficial da União.

O projeto de lei que deu origem ao título (PL 1.389/2019) é do senador Esperidião Amin (PP-SC). Segundo o parlamentar, a cidade mais fria do país, localizada na serra catarinense, é tomada por temperaturas negativas, cascatas congeladas e casas cobertas de branco. O texto foi aprovado pelo Senado em 2019.

Com a maior altitude média do estado —média de 1.425 metros acima do nível do mar —, registrando cerca de 50 geadas por ano e ocorrência de neve no inverno, Urupema tem apenas 2,5 mil habitantes.

A cidade foi oficialmente criada em 1989, depois de emancipada do município de São Joaquim, e desde então reivindicava o reconhecimento de ser a cidade mais fria do Brasil.