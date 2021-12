Comissão de Assuntos Sociais sabatina quatro novos diretores da ANS nesta quarta

As quatro indicações serão relatadas pelo senador Sérgio Petecão - Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião agendada para as 11h desta quarta-feira (1) para sabatinar quatro indicados à diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A sessão ocorrerá em caráter semipresencial e será realizada na sala 7 da Ala Senador Alexandre Costa.

Os nomes dos quatro indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foram publicados na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União (DOU). Todas as relatorias são do senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Caso a comissão as aprove, as indicações seguem para votação em Plenário. São elas:

. Eliane Aparecida de Castro Medeiros, para vaga antes ocupada por Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, que assumiu a função de diretor-presidente da ANS;

. Francisco Antonio Barreira de Araujo, para vaga decorrente do término do mandato de Rogério Scarabel Barbosa;

. Maurício Nunes da Silva, para vaga decorrente do término do mandato de Rodrigo Rodrigues de Aguiar; e

. Alexandre Fioranelli, para vaga decorrente do término do mandato de Simone Sanches Freire.