Jayme Campos convida diretores da Anac para tratar de desorganização no setor aéreo nacional

Em pronunciamento em Plenário, nesta terça-feira (30), o senador Jayme Campos (DEM-MT) comunicou que apresentou um requerimento à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) solicitando aos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que cobrem melhorias e fomentem a concorrência no setor aéreo nacional.

De acordo com o senador, são muitas as reclamações sobre os “gargalos” do transporte aéreo nacional. Citou, como exemplo, o desrespeito frequente aos consumidores que enfrentam alguns problemas com os voos em quase todas as companhias aéreas, principalmente com o overbooking, ou seja, quando as companhias praticam a sobrevenda, isto é, "vendem mais passagens aéreas do que podem atender”. Também ressaltou os elevados preços das tarifas que inviabilizam muitas pessoas de viajarem. Em sua opinião, são atitudes inaceitáveis que precisam ser combatidas pelas autoridades competentes.

— Diante de tantos problemas e desafios, protocolei hoje um requerimento, convidando a diretoria da Anac, agência da Aviação Civil, a cobrar melhorias e maior concorrência no setor aéreo nacional. Sejam quais forem os melhores caminhos, precisamos avançar na redução do preço médio das passagens aéreas e combater a prática de overbooking, garantindo, assim, um maior respeito do consumidor pelas empresas de aviação. Só assim teremos o nosso potencial turístico ampliado e, claro, maior possibilidade de movimentação de trabalhadores e cargas no processo de retomada da nossa economia — declarou.