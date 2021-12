Heinze destaca trabalho de cientistas brasileiros em vacinas contra a covid-19

Em pronunciamento, nesta terça-feira (30), o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) disse que os cientistas brasileiros estão trabalhando em novas vacinas contra a covid-19 que, em breve já poderão ser fabricadas.

— Mesmo que nós tenhamos essa terceira cepa, seguramente os cientistas brasileiros já estarão trabalhando para adequar essas vacinas à terceira onda desse vírus. Houve a primeira, a segunda e, agora, a terceira onda desse vírus. Então, notícia boa para os cientistas brasileiros comemorarem em nome dessas cinco universidades que estão trabalhando fortemente nessas vacinas para o covid, em Fase I, II e também III — afirmou.

O parlamentar disse que existem cinco vacinas brasileiras em testes clínicos finais bem adiantados e espera que, em três meses, já estejam prontas para serem fabricadas no Brasil. Ele citou a vacina da Federação das Indústrias da Bahia; da Universidade Federal de Minas Gerais; da Universidade Federal do Rio de Janeiro; da USP de Ribeirão Preto; e a do Instituto de Cardiologia de São Paulo.

O senador também destacou que a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais (MG), está realizando um trabalho de acompanhamento dos casos e mortes por covid -19 nos municípios mineiros. Em outubro, Heinze disse que em 3.640 municípios não haviam sido registrados novos casos de coronavírus, ressaltando a eficiência do sistema de vacinação brasileiro.