Zenaide pede posicionamento do Senado por Bolsonaro ignorar orientação da Anvisa

Em pronunciamento, nesta terça-feira (30), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por desobedecer à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que exigiu o passaporte de vacinas de qualquer viajante que desejasse entrar no País.

Segundo Zenaide, todas as nações no mundo estão exigindo dos brasileiros, além do passaporte de vacina, o teste PCR-RT 72 horas antes. Questionou se o chefe do Poder Executivo tem poder para desacatar uma orientação da Anvisa. Portanto, declarou, o Senado Federal não pode ficar calado diante dessa situação.

— O mundo todo exige um passaporte de vacina e o Brasil aceita, mesmo com essa nova variante, que, de onde vierem, exceto daqueles seis países, podem entrar no território brasileiro sem vacinação! Sem nenhum controle, gente! Esta casa [Senado] tem que fazer algo. Está vindo aí a Ômicron, que, aparentemente, pode não ser grave, mas países como a Alemanha, todos, já estão tomando medidas. Não seguir a orientação da Anvisa é uma afronta ao povo brasileiro.