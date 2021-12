Senado aprova indicado para embaixada brasileira no Uruguai

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (30), o nome do diplomata Marcos Leal Raposo Lopes para chefiar a embaixada brasileira no Uruguai (MSF 43/2021). Foram 35 votos a favor e apenas 6 contrários, além de 2 abstenções. A indicação de Marcos Lopes já havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores (CRE) no dia 21 de outubro, sob relatoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Lopes entrou para a carreira diplomática em 1982. Foi embaixador na Argentina e no Peru e também já trabalhou nas embaixadas do Egito e do México. Durante a sabatina na CRE, ele disse que o plano de sua atuação a partir da embaixada em Montevideu inclui as negociações sobre a compra de produtos das zonas francas do Uruguai e a venda de açúcar pelo Brasil, além de cooperações na área agrícola, incremento do turismo e identificação de novos nichos de mercado.

— A embaixada deverá promover ações integradas para identificar novos nichos de mercado para produtos brasileiros, desde básicos até tecnológicos — apontou Marcos Lopes, na ocasião da sabatina.