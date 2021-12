Plenário aprova indicação de Jane Granzoto Torres da Silva para o CNJ

A indicação de Jane Granzoto Torres da Silva para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em vaga destinada ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), foi confirmada pelo Plenário do Senado, nesta terça-feira (30), por 47 votos favoráveis, 8 contrários e duas abstenções.

Jane Granzoto, que teve sua indicação (OFS 18/2021) relatada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), é natural do município de São Paulo (SP). A sua formação acadêmica inclui o bacharelado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de curso de especialização em direito do trabalho na Università Degli Studi Di Modena e Reggio Emilia (Itália), entre outros.

A indicada ingressou na magistratura trabalhista no ano de 1990, como juíza do trabalho substituta. Entre os anos de 2018 e 2020 exerceu a presidência da 6ª Turma do TRT da 2ª Região e, desde 2020, exerce a presidência da seção especializada em Dissídios Individuais II, do referido tribunal.

Submetida a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Jane Granzoto disse que é preciso estabelecer parâmetros administrativos e funcionais de atuação dos órgãos jurisdicionais. Ela ressaltou ainda que as particularidades de um país de ordem continental como o Brasil impõem ao CNJ um olhar diferenciado, mas sem distanciamento das políticas estratégicas e de gestão em favor da população.