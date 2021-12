Aprovada indicação de Luiz Ricardo de Souza Nascimento para a Anac

Luiz Ricardo de Souza Nascimento durante sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, em julho - Leopoldo Silva/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (30) a indicação do tenente-brigadeiro-do-ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foram 47 votos favoráveis, seis votos contrários e duas abstenções.

Antes de chegar ao Plenário, a indicação de Nascimento já havia sido aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado, em julho de 2021.

Nascimento atualmente comanda a Subchefia de Planejamento Estratégico do Estado-Maior da Aeronáutica (desde fevereiro deste ano). Já foi diretor-geral de Economia e Finanças da Aeronáutica. No Sistema de Controle de Espaço Aéreo, foi responsável pela Gerência de Tráfego Aéreo durante os Jogos Olímpicos de 2016 e da Copa do Mundo de Futebol de 2014.

A indicação de Nascimento, que irá ocupar a vaga decorrente do término do mandato de Juliano Alcântara Noman, foi elogiada pelos senadores Antonio Anastasia (PSD-MG) e Jayme Campos (DEM-MT), entre outros.