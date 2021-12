Aprovada indicação de Richard Paulro Pae Kim para o CNJ

O Senado aprovou nesta terça-feira (30) a indicação do juiz de direito Richard Paulro Pae Kim, para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2021-2023, em vaga destinada a juiz estadual. A aprovação da indicação, por 58 votos favoráveis e 4 votos contrários, será comunicada à Presidência da República.

Richard Kim foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 1990 e exerceu advocacia privada até seu ingresso na magistratura, em 1993, na carreira de juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Em 2017, foi removido para a Comarca de Campinas (SP), desta vez para o cargo de juiz de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública, onde ainda exerce suas funções.

A indicação já havia sido aprovada nesta tarde em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), durante a qual Richard Kim afirmou que pretende colaborar com ideias e trabalho para o aprimoramento da Justiça. A indicação foi relatada pelo senador Antonio Anastasia (PSD-MG).