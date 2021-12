Aprovada indicação de Ângelo Fabiano Farias para o CNMP

Por 61 votos favoráveis e cinco contrários, com duas abstenções, o Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (30), a indicação de Ângelo Fabiano Farias para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Natural de Recife (PE), Ângelo Fabiano Farias tem 41 anos e é formado em direito na Universidade Federal da Paraíba, com especialização em direito e processo do trabalho. Exerceu entre 2004 e 2009 o cargo de oficial de justiça avaliador federal e, em 2009, foi aprovado para o cargo de procurador do trabalho. Foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e coordenador da Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público. Farias também atuou como membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

O indicado foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 25 de agosto. Em Plenário, o relator da indicação (OFS 6/2021), senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), defendeu a indicação, sublinhando que Ângelo Fabiano Farias e os outros indicados ao CNMP foram além da sabatina protocolar, mas se destacaram num debate proveitoso com os membros do colegiado.

— Falo com a plena consciência de quem pede por quem tem valores profissionais, dedicado à carreira profissional, e que haverá de desincumbir-se da maneira como deve em uma das cadeiras do CNMP — argumentou.