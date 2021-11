Portelenses receberão medalhas da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul

A Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (ORCAV), braço do MTG responsável pela organização das cavalgadas realizadas em todo o estado, estará entregando medalhas e outorgando os cavaleiros por suas participações em eventos de cavalgadas. Serão entregues medalhas para cavaleiros e cavaleiras que se escreveram e comprovaram participação em cavalgadas e que somam de mais de 200 a mais de 10 mil quilômetros percorridos.

A 20ª Região Tradicionalista teve somente 27 cavaleiros outorgados até hoje, sendo que destes 4 são de Tenente Portela. A última medalha recebida por um representante do município ocorreu em 2010, quando o tradicionalista Milton Sganderla foi um dos homenageados.

O evento vai ocorrer domingo pela manhã, junto com a realização da 90ª Convenção do MTG e a 20ª região tradicionalista estará representada por 20 cavaleiros, sendo 16 de Tenente Portela. Segundo o tradicionalista Giordano Bruno Fornari, coordenador campeiro da 20ª RT, membro e Coordenador Macrorregional da ORCAV, os representantes de Tenente Portela receberão as medalhas por terem percorrido desde 330 até 4.569 quilômetros no lombo do cavalo.

Para fazer a viagem o grupo procurou o poder público, mas com a negativa de conseguir o ônibus, contou com o apoio de 22 colaboradores entre vereadores, comércio e pessoas públicas que ajudaram com valores entre 50 e 300 reais somando os R$ 2.300 necessárias para bancar o ônibus até a capital do estado.

Os nomes dos apoiadores serão divulgados nas redes sociais como forma de agradecimento pela colaboração.

