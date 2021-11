Museu Antropológico apresenta exposição sobre os 50 anos do 20 de Novembro

Em comemoração ao cinquentenário do Dia Nacional da Consciência Negra, o Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Mars), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresenta a exposição "Palmares não é só um, são milhares: 50 anos do 20 de Novembro". A inauguração será em 30 de novembro, na sede do Memorial do Rio Grande do Sul, na capital.

Partindo da instituição do 20 de Novembro como data da Consciência Negra, a exposição contextualiza o engajamento dos movimentos negros nacionais no panorama regional como os debates travados por décadas no período pós-abolição, a criação da imprensa negra e os primeiros coletivos e lideranças que influenciaram o campo reflexivo em que o Grupo Palmares atuou nos anos 1970. Visando as aspirações compartilhadas do coletivo de Porto Alegre com grupos ativistas de todo o país e a produção crítica no campo da memória, a mostra apresenta a proposição da data de Zumbi dos Palmares em seu contexto de luta e afirmação da consciência e do protagonismo negro.

A exposição se dedica, também, às ações de resistência de diversas organizações, como os Clubes Sociais Negros e as Comunidades Quilombolas, além de propor outro olhar para os acontecimentos que marcam as trajetórias negras no Estado, na perspectiva de suas relações com o tradicionalismo gaúcho. Finalmente, convida o público a conhecer as novas gerações e suas proposições afrofuturistas nas formas de lidar com as memórias negras e suas propostas para o futuro.

Permeando os sete grandes módulos em que a exposição é dividida, há o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira (1941-2009), figura com destacada liderança e atuação no Grupo Palmares.

A curadoria é de agentes e pesquisadores negras e negros, de notório saber e reconhecido trabalho nas temáticas afins. A concepção expográfica ficou a cargo de Rodrigo Shalako.

Mostra: Palmares não é um só, são milhares: 50 anos do 20 de Novembro

Quando: 30 de novembro de 2021 a 30 de maio de 2022

Onde: Memorial do Rio Grande do Sul, rua Sete de Setembro, 1.020 (na praça da Alfândega), Porto Alegre

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h

Agendamento de grupos: (51) 3224-7159

