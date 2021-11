Hospital de Tenente Portela desenvolve programa Santo Antoninho

Na tarde da última quarta-feira, 17, o prefeito Rosemar Sala participou no Hospital Santo Antônio, da entrega dos óculos da campanha Saúde Visual nas Escolas. Estiveram presentes a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti, a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks, e a administradora Lisete Bison, além dos funcionários da casa e diretores das escolas municipais.

O programa Santo Antoninho é uma iniciativa da casa de saúde portelense e foi realizado nas escolas da rede municipal. Inicialmente ocorreu a capacitação dos professores para a realização do teste de acuidade visual e encaminhamento para consultas oftalmológicas. O Santo Antoninho foi implantado em outubro de 2019 mas, com a chegada da Covid-19, no início de 2020, o programa foi suspenso, retornando na metade deste ano.

Neste mês de novembro foram destinadas 120 vagas, das quais 52 foram preenchidas. Ao final da avaliação foi constatado que 26 crianças necessitavam da utilização do óculos. As primeiras nove crianças receberam gratuitamente seus óculos no evento realizado nesta semana. As demais deverão ser atendidas brevemente.

A presidente do HSA, Mirna Braucks, manifestou a sua alegria em desenvolver esta iniciativa. O prefeito também destacou a importância do programa, por ter compromisso com a saúde e educação pública, pensando no bem estar e na qualidade de vida dos estudantes. Sala agradeceu o trabalho do Hospital e dos profissionais que fazem parte do programa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.