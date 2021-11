Congresso abre sessão para votar créditos extras de R$ 18,5 bilhões ao Orçamento

Sessão virtual do Congresso Nacional, no Plenário da Câmara - (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

Começou há pouco a Ordem do Dia da sessão do Plenário para votar 11 projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs). Na pauta estão créditos especiais e suplementares que fazem ajustes de R$ 18,5 bilhões no Orçamento deste ano. Entre os destaques estão R$ 9,364 bilhões que serão transferidos do Bolsa Família para o novo programa social Auxílio Brasil (PLN 26/21). Outra proposta (PLN 23/21) adapta o Plano Plurianual (PPA) em vigor (Lei 13.971/19) ao Auxílio Brasil. O texto prevê gastos de R$ 76,4 bilhões, entre 2021 e 2023, com o novo programa assistencial.

Neste momento, os projetos estão sob a análise dos deputados. Em seguida, haverá nova votação com os senadores.

Apesar de reconhecer acordo para aprovar os PLNs, o deputado Afonso Florence cobrou a análise de vetos presidenciais. No entanto, o deputado Claudio Cajado afirmou que o Congresso deverá reunir-se novamente na semana que vem para votar outros PLNs e também vetos.