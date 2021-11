Condições sociais e qualidade de ensino podem prejudicar desenvolvimento de disléxicos, dizem especialistas

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Educação; e de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados debateram, na terça-feira (9), a dislexia, transtorno neurológico que prejudica a capacidade de aprendizagem e pode atingir até 10% da população mundial.

Especialistas disseram que a ocorrência do transtorno não tem relação com as condições sociais nem com a qualidade do ensino, mas lembraram que esses fatores podem prejudicar o desenvolvimento e a qualidade de vida de quem sofre do problema.

A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificac?a?o e em soletrac?a?o.