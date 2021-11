Deputados debatem realização de cirurgia bariátrica no SUS

Cirurgia é indicada para pacientes com IMC acima de 40kg/m2 - (Foto: Depositphotos)

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (11) sobre a realização de cirurgia bariátrica por laparoscopia no SUS.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cirurgia bariátrica é indicada para pacientes com índice de massa corporal (IMC) acima de 40kg/m². Porém, pacientes com IMC acima de 35kg/m² que tenham complicações como diabetes, hipertensão, colesterol alto, entre outras comorbidades, também estão aptos a realizarem o procedimento.

O debate foi solicitado pelo deputado Jorge Solla (PT-BA). Segundo ele, a tabela de remuneração tem inviabilizado a realização destes procedimentos.

Foram convidados:

o presidente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass), Carlos Lula;

a diretora de relações governamentais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Galzuinda Maria Figueiredo Reis;

a presidente da Associação Bariátrica de Ilhéus (BA), Laudicéa Carvalho;

o cirurgião bariátrico do Hospital de Ilhéus (BA) Nilson Roberto Ribeiro Oliveira Júnior; e

a coordenadora-geral de Atenção Especializada - Daet/Saes/MS. Ministério da Saúde, Ana Patrícia de Paula.

O evento será realizado no plenário 7, às 10h, e será transmitido pelo e-Democracia.