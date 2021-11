Câmara aprova acordo entre Brasil e Moldávia sobre vistos de curta duração; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 935/18, que contém o acordo de cooperação sobre isenção de vistos de curta duração assinado entre o Brasil e a Moldávia, país do leste europeu. O texto vai ao Senado.

A isenção vale para vistos de viagens de turismo, trânsito e negócios de até 90 dias a cada seis meses, contados da data de entrada no país. Em qualquer dessas hipóteses, o visitante não poderá exercer atividade remunerada no território do país visitado.

O Plenário continua reunido para votação de outras propostas legislativas.

