CCJ debate criação do Dia Nacional do Pastor, no segundo domingo de junho

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania realiza nesta quarta-feira (10) debate sobre a criação do Dia Nacional do Pastor, a ser celebrado anualmente no segundo domingo do mês de junho. O debate foi sugerido pelo deputado João Campos (Republicanos-GO).

Foram convidados:

- o presidente da Catedral das Assembleias de Deus Ministério Madureira em Brasília, Pastor João Adair Ferreira;

- o presidente do Conselho de Pastores Evangelicos do Distrito Federal (Copev-DF), Pastor Josimar Francisco Da Silva;

- o presidente da Sara Nossa Terra, Bispo Robson Lemos Rodovalho; e

- o presidente da Associação Pró-Evangélicos do Brasil e Exterior ( Apebe), Pastor Elias Castro Castilho.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 1.

Os interessados podem acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.