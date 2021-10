Comissões discutem impacto das Olimpíadas do Conhecimento na educação

As comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Educação da Câmara dos Deputados discutem nesta sexta-feira (29) a importância das Olimpíadas do Conhecimento desenvolvimento da educação brasileira.

A audiência foi proposta pelos deputados Cezinha de Madureira (PSD-SP) e General Peternelli (PSL-SP).

As Olímpiadas do Conhecimento são competições nacionais e gratuitas, desenvolvidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e voltadas aos estudantes do ensino fundamental até o início do ensino superior. General Peternelli explica que as Olimpíadas têm dupla função: detectar e incentivar talentos nas mais diversas áreas do conhecimento, e resgatar a autoestima de estudantes e professores.

"Existem hoje no Brasil mais de 60 Olimpíadas do Conhecimento, em áreas que vão da Cartografia até a Inteligência Artificial, do Raciocínio Lógico até a Informática", informa o parlamentar. "Anualmente as Olimpíadas envolvem o engajamento espontâneo de mais de 20 milhões de estudantes, com casos cientificamente demonstrados de sucesso e de transformação social, para indivíduos, escolas, cidades e mesorregiões", acrescenta Peternelli, ressaltando que a iniciativa têm um poder de impacto enorme a custos baixíssimos.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência da Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência (Sepac), Daniel Fonseca Lavouras;

- o diretor de Empreendedorismo Inovador da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (Sempi), Marcos César de Oliveira Pinto;

- o diretor do Departamento das Ciências da Vida e Desenvolvimento Humano e Social da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica (Sepef), Fábio Larotonda;

- o coordenador de Desenvolvimento Tecnológico do Centro de Tecnologia Mineral (Cetene), Frederico Toscano.

A reunião será realizada às 8h30, no plenário 14.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.