Câmara aprova três emendas do Senado a Estatuto da Pessoa com Câncer; acompanhe a sessão

A Câmara dos Deputados aprovou três emendas do Senado ao Projeto de Lei 1605/19, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer com o objetivo de promover condições iguais de acesso a tratamentos.

Os deputados analisam agora os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de acatar outras emendas.

De autoria do do ex-deputado Eduardo Braide, o texto especifica que será obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), na forma do regulamento.

