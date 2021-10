Governador será um dos homenageados na 4ª edição do Prêmio Eva Sopher

O governador Eduardo Leite será um dos homenageados do Prêmio Eva Sopher 2021, distinção oferecida pela diretoria do Theatro São Pedro para artistas, produtores de arte, figuras públicas e instituições que tenham contribuído para a cultura no Estado.

O presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt, entregou ao governador na tarde desta quarta-feira (27/10), no Palácio Piratini, o convite para a cerimônia de premiação, que vai ocorrer em 22 de dezembro. No ano passado, a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, foi uma das contempladas com o troféu.

De acordo com Hohlfeldt, Leite foi escolhido pelo expressivo incentivo à cultura no Rio Grande do Sul por meio do programa Avançar na Cultura, lançado em agosto deste ano. O projeto, executado por meio da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), vai investir R$ 76,1 milhões no setor até 2022, entre obras, fomento, editais e qualificações. É um investimento superior ao total realizado nos últimos oito anos no Estado. A Fundação Theatro São Pedro, em Porto Alegre, vai contar com aporte de R$ 7,5 milhões.

Ao receber o convite e a notícia de que seria um dos premiados com o troféu Eva Sopher, o governador agradeceu a honraria e destacou a relevância do Theatro São Pedro para o cenário cultural do Estado. “Contem sempre conosco, a cultura é de ordem prioritária para o nosso governo”, afirmou.

Também estiveram presentes na entrega do convite a vice-presidente da Associação Amigos do Theatro São Pedro, Alice Urbim, e o diretor administrativo da fundação, Luiz Capra.

Troféu Eva Sopher

O prêmio Eva Sopher, que está na quarta edição, leva o nome da célebre presidente da Fundação Theatro São Pedro, falecida em fevereiro de 2018, aos 94 anos. Eva esteve à frente do Theatro São Pedro por 42 anos, desde o início das obras de reconstrução do teatro, em 1975.

O troféu é uma escultura criada pelo artista plástico Vinícius Vieira, com a representação da assinatura real de Eva Sopher.